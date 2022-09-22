Фестиваль комиксов Bubble 2022 года перенесли на неопределенное время

Российское издательство комиксов Bubble Comics перенесло свой фестиваль 2022 года, который должен был состояться 1 октября, на неопределенное время. В своем заявление создатели «Майора Грома» назвали это сложным решением.

«Bubble Comics Con обязательно будет, но чуть позже. Сейчас мы делаем все, чтобы как можно скорее объявить новые даты конвента. Вы можете оставить билеты и тем самым поддержать фестиваль, ведь билеты обеих категорий будут действительны, или же, наоборот, сдать их. Наша команда будет работать, чтобы фестиваль не просто стоил вашего дополнительного ожидания, а стал даже лучше, но чуть позже», — сообщило издательство в социальных сетях.

Создатели комиксов отметили, что на фоне политических событий сейчас не самое лучшее время для развлекательных мероприятий. Скорее всего, фестиваль будет организован уже в 2023 году.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».