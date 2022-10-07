«Бал Клавы Коки», запланированный на осень 2022 года, не состоится

23 октября певица Клава Кока планировала устроить в Москве на «ЦСКА Арене» грандиозное концертное шоу «Бал Клавы Коки». Организаторы отмечали, что это будет перфоманс мирового уровня с невероятными декорациями и костюмами. Певица, по задумке, должна «ходить по воздуху», «заставлять летать предметы», примерять фантастические наряды и выступать с приглашенными исполнителями.
Однако из-за сложностей, связанных с политической обстановкой, шоу пришлось перенести более чем на месяц. Его новая дата – 4 декабря.
«Родные, по независящим от меня причинам я вынуждена это сделать… Мы с командой сделали все возможное, чтобы шоу состоялось, но в другую дату! – сообщила Клава своим поклонникам в Telegram. - Но есть и хорошие новости: шоу будет еще круче, масштабнее, номера интереснее, да и в эту дату могут почти все гости, с кем у меня фиты. Обещаю вам лучший вечер, закатим зимний бал на ледовой арене в первое воскресенье этой зимы».
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Певица отметила, что все купленные билеты останутся действительными для новой даты. По словам Клавы, она очень переживала, как ее фанаты воспримут эту новость, но обстоятельства оказались сильнее желаний певицы.