«Бал Клавы Коки», запланированный на осень 2022 года, не состоится

23 октября певица Клава Кока планировала устроить в Москве на «ЦСКА Арене» грандиозное концертное шоу «Бал Клавы Коки». Организаторы отмечали, что это будет перфоманс мирового уровня с невероятными декорациями и костюмами. Певица, по задумке, должна «ходить по воздуху», «заставлять летать предметы», примерять фантастические наряды и выступать с приглашенными исполнителями.

Однако из-за сложностей, связанных с политической обстановкой, шоу пришлось перенести более чем на месяц. Его новая дата – 4 декабря.