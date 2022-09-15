Академия Игоря Крутого и «Муз-ТВ» открывают школу телевидения

Телеканал «Муз-ТВ» и Академия Игоря Крутого открывают школу телевидения для юных талантов. Дети и подростки от 12 лет получат уникальный шанс окунуться в мир ТВ, креативного блогинга и клипмейкинга. Программа обучения позволит студентам отработать полученные навыки на практике и оказаться в самом сердце шоу-бизнеса: узнать секреты создания крупнейших ТВ-проектов, попасть на бэкстейдж масштабных концертов и перенять опыт у звезд. Самые активные и успешные ученики получат возможность пройти стажировку на канале «Муз-ТВ».

Образовательный курс стартует 1 октября 2022 года и продлится в течение восьми месяцев. Учебные дисциплины разработаны профессионалами индустрии, за плечами которых десятки успешных проектов. Под руководством опытных наставников, в том числе из команды канала «Муз-ТВ», ребята освоят технику речи и интервьюирования, научатся работать в кадре и продюсировать, писать сценарии и создавать креативные сюжеты, познакомятся с программами и инструментами монтажа, овладеют навыками репортажной съемки и даже подготовят авторский подкаст. После каждого занятия студентов ждут домашние задания, а в конце курса — защиты выпускных работ.

Обучение ведется по профилям:

журналист;

телеведущий;

блогер;

клипмейкер.

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«Это уникальная возможность для детей и подростков побольше узнать о мире развлекательного и информационного телевидения, получить навыки телеведущих, пообщаться с мэтрами ТВ и, возможно, даже определиться с будущей профессией. Педагоги Академии и профессионалы ТВ-индустрии помогут освоить азы профессии и сделают обучение максимально интересным и увлекательным», — отмечает продюсер Игорь Крутой.

«Мы готовы делиться опытом с подрастающим поколением, и я уверен, этот процесс будет нестандартным. Мастер-классы для учеников проведут большие профессионалы медиасферы: ведущий тревел-шоу «Приехали», шоумен, актер Дима Красилов, хитмейкер чартов Хабиб, клипмейкер Алексей Голубев, ведущий «Муз-ТВ» Артем Шалимов, продюсер YouTube-проектов и соавтор «Вечернего Урганта» Костя Анисимов, а также мои коллеги, которые ежедневно придумывают и реализуют десятки креативных идей на канале», — добавил генеральный директор «Муз-ТВ» Захар Бабин.

Занятия пройдут в Академии Игоря Крутого в Москве (м. Лубянка, ул. Мясницкая, д. 8/2, стр. 1).

Набор в школу телевидения уже открыт.