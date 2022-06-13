«Такие места»: россияне могут стать ведущими нового тревел-проекта на канале «Пятница!»

Для этого нужно рассказать об уникальных местах своего города или региона.

В день России телеканал «Пятница!» и туристический сервис Russpass запустили совместный проект «Такие места», в котором жители разных городов нашей страны покажут уникальные маршруты для путешествий в своих регионах.

Тревел-проект расскажет о достопримечательностях и локациях, которые нельзя найти в путеводителях по РФ, о которых знают только местные. Организаторы хотят привлечь внимание зрителей к путешествиям по России. Но главная фишка этой идеи — ведущим шоу может стать любой житель страны.

Для этого нужно снять ролик хронометражем до 3 минут и загрузить его на специальную страницу на сайте канала «Пятница!». Лучшие видео попадут в телеэфир. Авторы самых интересных работ получат призы — сертификаты на путешествия по России.

Лицом проекта и автором ролика про уникальные места в Москве стала блогер и телеведущая Ирена Понарошку. Выпуск с ней уже скоро выйдет в эфире.

«Не могу сказать за всех зрителей, нужен ли им такой проект, но такой проект точно нужен мне. Потому что каждый раз, когда я еду в какой-то город России, первое, что я делаю, это спрашиваю у моих подписчиков в социальных сетях, куда пойти. Меня не интересует то, что можно прочитать на первой странице поисковика, места, которые уже истоптаны. Хочется уникального, эксклюзивного, того, о чем знают местные жители. Мне в этом помогают подписчики, а наш проект, я надеюсь, поможет тем, кто любит путешествовать по России», — говорит блогер.

Также она составила личный топ мест в России, куда советует отправиться каждому. В него вошли Красная Поляна (Сочи), Алтай и Санкт-Петербург.

Добавим, что проект продлится до конца лета 2022 года.

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