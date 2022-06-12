Лариса Долина расскажет, как стать ее учеником

Певица ответил на вопросы о своей музыкально академии.

Вечером 14 июня в социальных сетях пройдет «прямой эфир» с народной артисткой России Ларисой Долиной.

Став президентом собственной музыкальной академии, 66-летняя певица постоянно получает вопросы о том, как попасть к ней на прослушивание и стать ее учеником. Долина собирается ответить на них лично, выйдя на связь с поклонниками.

Как сообщает на сайте звезды, «прямой эфир» пройдет в аккаунтах учебного заведения в «ВКонтакте» и западной социальной сети, заблокированной на территории России.

Начало — в 20:00.

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