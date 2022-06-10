В Москве открылась мультимедийная выставка о Петре Первом

В первые три недели она будет работать бесплатно.

10 июня в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ (павильоне № 57) открылась мультимедийная выставка «Петр Великий. Рождение империи». Проект приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора.

Историки и специалисты по спецэффектам работали над этой экспозицией почти год. У них получился целый иммерсивный спектакль-биография. Благодаря современным видеотехнологиям гости выставки на 40 минут погружаются в эпоху Петра I и могут стать участниками исторических событий.

В 18 залах на площади около 2,5 тысячи квадратных метров разместилось десять тематических зон, посвященных развитию государственности и дипломатии в петровской России, реформам в области науки и образования, культуре и быту того времени. Каждая экспозиция представлена через призму личности государя и его сподвижников.

Как сообщается на сайте ВДНХ, экспозиция будет работать бесплатно для всех желающих с 10 по 30 июня с 11:00 до 20:00 (кроме понедельника и вторника) и продлится до сентября 2022 года.

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