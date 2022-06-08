«Страна великих свершений»: в Москве пройдет выставка о вкладе России в развитие человечества

12 июня на базе Музея современной истории России в Москве откроется мультимедийная выставка «Страна великих свершений. #Россиюнеотменить». Она расскажет о достижениях нашей страны и ее вкладе в развитие мировой цивилизации.

Экспозиция будет включать в себя пять тематических залов, посвященных сферам науки, культуры, медицины, искусства, космоса, географических открытий и другим областям.

Среди экспонатов — хирургические приборы Склифосовского, костюм Папанина, дирижерская палочка Мравинского, очки Свиридова, шлемофон Чкалова, гитара Шаляпина, пуанты Лепешинской, настоящие ампулы первых вакцин против кори и полиомиелита, лампа Лодыгина и киноустановка Сталина.

Посетители также увидят мультимедийный куб с «ожившими» полотнами отечественной живописи, технологии дополненной реальности, видеографику и другие способы интересно представить информацию для подрастающего поколения.

«Сейчас, когда по всему миру идет тенденция к «отмене культуры», в первую очередь русской культуры, мы этой выставкой доказываем очень простую истину — Россию не отменить, — говорит директор исторического парка «Россия – моя история» Иван Есин. — Наша страна внесла неоценимый вклад в развитие мировой цивилизации. Мы первые открыли Антарктиду, первые запустили в космос спутник, а первый в мире космонавт — Юрий Гагарин наш русский, советский». «Наша страна дала миру таких гениев, как Менделеев и Мечников, Королев и Курчатов, Павлов и Попов. Их открытия изменили мир навсегда. Нет ни одной сферы мировой культуры, где не отличились бы наши великие умы. Забыть об этом невозможно, нас не отменить. Об этом наша выставка, о великих русских гениях и их достижениях, изменивших ход мировой истории».

Добавим, экспозиция будет работать с 12 июня по 22 августа по адресу Москва, улица Тверская, 21.

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