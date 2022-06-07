Семь олимпийских чемпионов: открылась продажа билетов на ледовое шоу «Аленький цветочек»

Поклонников фигурного катания приглашают в Сочи летом 2022 года.

7 июня стартовала продажа билетов на летнюю серию ледовых шоу Татьяны Навки в «Сочи Парке». С 1 июля по 30 сентября зрителям покажут «Аленький цветочек». В проекте участвуют семь олимпийских чемпионов в фигурном катании.

На лед выйдут Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Дмитрий Соловьев, Татьяна Волосожар и Максим Траньков, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

«Для кого-то это уже стало традицией, кто-то побывает на нашей сказке впервые, но я уверена, что впечатления от объединения моря и льда будут незабываемыми!» — написала Навка в Telegram.

Отметим, что постановки расписаны практически на каждый день июля, августа и сентября, но знаменитые спортсмены будут выступать в них по очереди, а не все сразу.

Напомним, что ледовые шоу — это не только профессионализм фигуристов, выступающих в качестве актеров, но также оригинальные музыка, костюмы, свет, анимация и вокал популярных звезд.

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