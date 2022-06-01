В Москве открыли памятник Самуилу Маршаку

1 июня, в День защиты детей, в Москве торжественно открыли памятник детскому поэту и литератору Самуилу Яковлевичу Маршаку. Новый монумент появился на Лялиной площади (Басманный район ЦАО).

Как передает ТАСС, автором бронзового памятника выступил скульптор Георгий Франгулян. Он изобразил поэта в кресле в окружении детей, а постамент изваяния выполнен в виде полуоткрытой книги.

Напомним, Самуил Маршак жил в 1887—1964 годах, последние 26 лет, — в столице России. Его имя носят улицы Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов.

Всем с детства известны его сказки «Двенадцать месяцев», «Теремок», «Кошкин дом», «Багаж», «Кот-скорняк» и другие. Многие из них были экранизированы в виде советских мультфильмов.

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