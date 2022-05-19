«Я везде доеду»: Павел Воля собрался в тур по городам России

Юморист уверяет, что его концерты не отменятся.

Конец мая и начало лета у Паши Воли будут жаркими. Несмотря на политическую обстановку, мастер стендапа едет в тур по городам России, и плотность выступлений у него велика.

«Во Владивостоке по разным причинам отменилось несколько концертов. Прямо передо мной. И поэтому люди переживают: 24 мая я приеду или не приеду. Ребята, приеду. Приеду, обязательно. Более того, хочу сказать всем городам, которые в туре в мае и в июне: я везде доеду, я обязательно буду, мы обязательно с вами увидимся», — обратился Воля к своим поклонникам в Telegram.

Также он напомнил расписание своих гастролей:

22 мая — Красноярск;

23 мая — Новосибирск;

24 мая — Владивосток;

26 мая — Самара;

29 мая — Нижний Новгород;

31 мая — Волгоград;

2 июня — Челябинск;

3 июня — Екатеринбург.

Добавим, что в феврале 2023 года у 43-летнего артиста запланировано несколько выступлений в Германии.

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