«Я везде доеду»: Павел Воля собрался в тур по городам России

Конец мая и начало лета у Паши Воли будут жаркими. Несмотря на политическую обстановку, мастер стендапа едет в тур по городам России, и плотность выступлений у него велика.
«Во Владивостоке по разным причинам отменилось несколько концертов. Прямо передо мной. И поэтому люди переживают: 24 мая я приеду или не приеду. Ребята, приеду. Приеду, обязательно. Более того, хочу сказать всем городам, которые в туре в мае и в июне: я везде доеду, я обязательно буду, мы обязательно с вами увидимся», — обратился Воля к своим поклонникам в Telegram.
Также он напомнил расписание своих гастролей:
- 22 мая — Красноярск;
- 23 мая — Новосибирск;
- 24 мая — Владивосток;
- 26 мая — Самара;
- 29 мая — Нижний Новгород;
- 31 мая — Волгоград;
- 2 июня — Челябинск;
- 3 июня — Екатеринбург.
Добавим, что в феврале 2023 года у 43-летнего артиста запланировано несколько выступлений в Германии.
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