Хабенский бежит? Все бегут! В центре Москвы пройдет благотворительный забег

Знаменитый актер и худрук Московского Художественного театра имени Чехова Константин Хабенский отправится на пробежку по улицам столицы. 28 мая он примет участие в благотворительном марафоне «Бежим со смыслом».

«Приходите 28 мая и бегите вместе с нами, я тоже побегу. Вопрос участия, а не вопрос побед, — цитирует Хабенского ТАСС. — Вы увидите, что, помимо здорового образа жизни, люди пришли бегать со смыслом, помогать тем, кто сейчас по тем или иным причинам бежать не может».

50-летний актер добавил, что все вырученные от марафона средства будут перечислены в фонд Хабенского, помогающий детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга.

Константин Юрьевич отметил, что благотворительностью занимаются не только медийные персоны и крупные бизнесмены. Что касается его фонда, то большую часть поддержки он получает как раз от простых людей, которые отправляют по 20-50 рублей.

Мероприятие пройдет в Москве на Васильевском спуске. Для участников предусмотрены дистанции в 5 и 10 километров, а также детский старт в 1 километр. Отдельный соревновательный зачет на 10 километров будет у инвалидов-колясочников. Ожидается, что в гонке примут участие олимпийские и паралимпийские чемпионы, бизнесмены, звезды театра и кино.

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