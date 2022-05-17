Кубок по гольфу радио Monte Carlo станет первой ласточкой ПМЭФ-2022

4 июня в загородном клубе Agalarov Golf & Country Club состоится соревнование Radio Monte Carlo Golf Cup. Это мероприятие «Русской Медиагруппы», объединяющее деловую программу, спорт и музыку. Оно входит в спортивно-зрелищную программу XXV Петербургского международного экономического форума.

Участники обсудят то, как гольф, парусный и музыкальный туризм могут помочь в развитии территорий. Спикерами деловой программы станут ведущие эксперты туризма, девелоперы, инвесторы, представители финансовых структур, медиа и музыкальной индустрии.

Откроет деловые сессии директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев. Он расскажет участникам события о планах и перспективах ПМЭФ-2022. Как отмечает управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников предстоящий экономический форум очертит контуры новой системы экономических отношений в стране.

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