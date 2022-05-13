К барьеру, сударь: в Музеях Кремля открылась выставка, посвященная дуэлям

Проект оказался под угрозой закрытия после отказа от участия иностранных музеев, но его успешно реанимировали.

С 13 мая по 14 августа в Музеях Московского Кремля открыта выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления».

Она должна была запуститься еще в марте, но многие зарубежные партнеры из-за политических событий отозвали свои экспонаты. Организаторам пришлось переработать экспозицию и добавить в нее новые сюжеты. В итоге она стала не менее интересной.

Гости выставки не только увидят образцы дуэльного оружия (рапиры, шпаги, мечи), но и смогут проследить всю историю развития фехтовального мастерства.

«Я думаю, что все представляют себе в общих чертах, что такое дуэль. Но мало кто знает о том, что такое европейский дуэльный кодекс, о том, как возникли дуэли, какие французские, испанские, итальянские дуэли стали знаменитыми», — цитирует ТАСС гендиректора музейного комплекса Елену Гагарину.

В экспозицию вошли более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек. Она разместилась в выставочных залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца.

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