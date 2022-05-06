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Юбилейная церемония награждения премии «Жара Music Awards» состоится 17 мая

Певцов-победителей определит зрительское голосование.

Юбилейная церемония награждения премии «Жара Music Awards» состоится 17 мая
Премия «Жара Music Awards». Фото: предоставлено организаторами

17 мая в «Крокус Сити Холле» состоится Пятая юбилейная церемония награждения музыкальной премии «Жара Music Awards». Наградами будут отмечены музыкальные достижения российских звезд по итогам 2021 года.

На церемонии запланировано более 20 музыкальных номеров. На сцене выступят Баста, Jony, Егор Крид, Zivert, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Artik & Asti, Клава Кока, Ваня Дмитриенко, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Мари Краймбрери, Мот, Лолита и многие другие хитмейкеры.

Кроме музыки, зрителям обещают незабываемое шоу со множеством спецэффектов и живые эмоции соревнующихся за победу артистов. Победителей музыкальной премии выберут зрительским голосованием, которое открылось на сайте zhara.tv еще 1 апреля и продлится до 10 мая.

Ведущими шоу выбраны Дима Масленников и Юлия Барановская.

Трехчасовой концерт с телевизионной съемкой начнется 17 мая в 20:00.

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