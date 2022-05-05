В Московской области впервые с начала пандемии «Бессмертный полк» проведут оффлайн

Два года акция не проводилась на улицах из-за ограничительных мер.

9 мая 2022-го в Московской области впервые за два года состоятся традиционные шествия «Бессмертного полка». В каждом городе Подмосковья на улицы выйдут семьи, чтущие память о своих ветеранах. Начало мероприятий — в 12 часов.

«Два года из-за «ковида» это было невозможно, сейчас такая возможность есть. Я уверен, в каждом городе Подмосковья, как и прежде, выйдет много семей с детьми. Это очень ценно и очень приятно. Неважно, какого размера «Бессмертный полк». Важно, что это пройдет в каждом городе, возле каждого мемориала будут чествовать ветеранов», — цитирует губернатора Московской области Андрея Воробьева телеканал «360».

Глава региона подчеркнул, что принять участие в шествии сможет любой желающий.

Добавим, что в самой Москве тоже готовится акция «Бессмертного полка». Кроме масштабного шествия по улицам столицы, ожидается и онлайн-версия мероприятия.

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