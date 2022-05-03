Театр на Бронной меняет книги на билеты

Поделившись с актерами старой книгой, можно одним из первых увидеть новый спектакль.

Театр на Бронной под руководством Константина Богомолова меняет старые книги на билеты. 3 мая учреждение культуры объявило, что начало собирать театральную библиотеку. И готово бесплатно пригласить на спектакль тех, кто поможет ее наполнить.

«Если у вас есть старые книги (издания до 1986 года) по сценографии, искусству, истории театра или истории искусства, мы готовы обменять их на билеты в наш театр», — сообщается в Telegram-канале Театра на Бронной.

Так 6 мая труппа устроит два закрытых показа спектакля молодого режиссера Микиты Ильинчика «Вишневый сад» — в 16 и 20 часов. Желающие посетить их в обмен на подходящую книгу из домашней библиотеки должны заполнить специальную форму, дождаться звонка из театра и прийти на показ с книгой. Всего на данную акцию выделено 50 билетов.

Добавим, что в новом спектакле заняты Екатерина Волкова, Александр Доронин, Игорь Миркурбанов, Александра Ревенко, Вера Майорова и сам худрук Константин Богомолов. Премьерные показы назначена на 7 и 26 мая.

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