От керосинки до микроволновки: в Музее Москвы покажут, как поменялся быт за последние 70 лет

Люди XX века могли только мечтать о сегодняшнем уровне комфорта.

С 18 мая по 31 июля в Музее Москвы пройдет выставка «Дом быта». Она продемонстрирует, как менялись представления о домашнем комфорте с середины XX века по сегодняшний день. А ведь наука и технологический прогресс действительно очень многое изменили.

Экспозиция будет разделена на пять тематических пространств: «Гостиная», «Кухня», «Работа и игра», «Чистота и красота» и «Дом без быта». На «Кухне» можно будет увидеть эволюцию приборов для приготовления еды: от керосинки и примуса до микроволновой печи. А еще такие диковинки, как мороженицу, яйцеварку, бульонку. В «Гостиной» покажут разные типы «говорящих ящиков», граммофонов, радиоприемников, кассетных магнитофонов и телефонов. Посетители увидят советскую телерекламу 1960–1970-х годов, смогут услышать звук подключающегося к Сети модема.

В пространстве «Чистота и красота» будут представлены фены, щипцы для волос и электробритвы. «Работа и игра» покажет швейные машинки, фотоаппараты и игрушки — от ручных поделок до электронной «Ну, погоди!».

Гостям выставки продемонстрируют, какими в разные десятилетия были представления о доме будущего. Остались ли они фантастикой или уже применяются в современном жилище? Также будут показаны элементы, которыми наполнен современный «умный дом».

В экспозицию вошли более 150 предметов из коллекций Политехнического музея и Музея Москвы, а также мультимедийные инсталляции и фрагменты из популярных кинофильмов.

Билеты на выставку будут доступны с 12 мая.

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