В конце лета 2022 года в Москве поставят памятник Иосифу Кобзону

30 августа в Оружейном переулке Москвы откроют памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Правительство столицы выделит грант в размере 45 миллионов рублей на изготовление и установку монумента, посвященного певцу, и благоустройство прилегающей территории.

Такое постановление подписал мэр города Сергей Собянин. Предполагается, что скульптурная композиция будет изготовлена авторским коллективом Студии военных художников имени Грекова и установлена в сквере по адресу: Оружейный переулок, владение 45.

30 августа, напомним, день памяти Иосифа Кобзона. Он умер в 2018 году в возрасте 80 лет.

Ранее в Москве установили мемориальную доску на здании Российской академии музыки имени Гнесиных в его честь. Кобзон сначала обучался, затем преподавал в этом учебном заведении, создал в нем кафедру эстрадного искусства.

Имя певца также было присвоено набережной в районе Хорошево-Мневники, которая тянется вдоль Москвы-реки и примыкает к улице Паршина.

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