Не важно, где вы живете: «Муз-тур» отправит на концерт звезды из любой точки России

Телеканал «Муз-ТВ» запустил специальный проект для незабываемого музыкального путешествия – «Муз-тур». У телезрителей со всей есть шанс страны попасть на супершоу любимых артистов в разных городах. Можно отправиться на концерт «Руки Вверх!», Басты, Ольги Бузовой, Клавы Коки и Егора Крида!

Суть в том, что самым внимательным телезрителям канал вручит не только два билета на шоу звезды, но и обеспечит авиаперелет в обе стороны из любой точки России.

Для этого с 25 апреля нужно пристально следить за эфиром «Муз-ТВ», ловить и сканировать с экрана QR-коды с именами артистов, которые будут появляться на клипах в течение дня. Каждую неделю в канал будет разыгрывать билеты на шоу одной из звезд. Счастливчик, собравший наибольшее количество QR-кодов за неделю с любимым артистом получит сразу четыре билета: два на концерт в VIP партер и два на перелет туда и обратно!

Остальные, чуть менее активные участники получат модные призы от телеканала. Квест растянется на 13 недель.

В «Муз-туре» можно выиграть билеты на следующие концерты:

«Руки Вверх!» — 4 июня в Екатеринбурге (Екатеринбург Арена);

— 4 июня в Екатеринбурге (Екатеринбург Арена); Баста — 18 июня в Москве (Лужники);

— 18 июня в Москве (Лужники); Ольга Бузова — 18 июня в Москве (Crocus City Hall);

— 18 июня в Москве (Crocus City Hall); «Руки Вверх!» — 9 июля в Санкт-Петербурге (Газпром Арена);

— 9 июля в Санкт-Петербурге (Газпром Арена); Егор Крид — 30 сентября в Санкт-Петербурге (Ледовый Дворец);

— 30 сентября в Санкт-Петербурге (Ледовый Дворец); Клава Кока — 23 октября в Москве (ЦСКА Арена).

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