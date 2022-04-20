Не важно, где вы живете: «Муз-тур» отправит на концерт звезды из любой точки России

Телеканал «Муз-ТВ» запустил специальный проект для незабываемого музыкального путешествия – «Муз-тур». У телезрителей со всей есть шанс страны попасть на супершоу любимых артистов в разных городах. Можно отправиться на концерт «Руки Вверх!», Басты, Ольги Бузовой, Клавы Коки и Егора Крида!
Суть в том, что самым внимательным телезрителям канал вручит не только два билета на шоу звезды, но и обеспечит авиаперелет в обе стороны из любой точки России.
Для этого с 25 апреля нужно пристально следить за эфиром «Муз-ТВ», ловить и сканировать с экрана QR-коды с именами артистов, которые будут появляться на клипах в течение дня. Каждую неделю в канал будет разыгрывать билеты на шоу одной из звезд. Счастливчик, собравший наибольшее количество QR-кодов за неделю с любимым артистом получит сразу четыре билета: два на концерт в VIP партер и два на перелет туда и обратно!
Остальные, чуть менее активные участники получат модные призы от телеканала. Квест растянется на 13 недель.
В «Муз-туре» можно выиграть билеты на следующие концерты:
- «Руки Вверх!» — 4 июня в Екатеринбурге (Екатеринбург Арена);
- Баста — 18 июня в Москве (Лужники);
- Ольга Бузова — 18 июня в Москве (Crocus City Hall);
- «Руки Вверх!» — 9 июля в Санкт-Петербурге (Газпром Арена);
- Егор Крид — 30 сентября в Санкт-Петербурге (Ледовый Дворец);
- Клава Кока — 23 октября в Москве (ЦСКА Арена).
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