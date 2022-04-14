Книжный фестиваль «Красная площадь — 2022» пройдет в июне в традиционном формате

Жителей Москвы и гостей столицы приглашают за новыми знаниями и книгами.

Московский книжный фестиваль «Красная площадь» в 2022 году пройдет с 3 по 6 июня в традиционном формате, то есть оффлайн. Об этом сообщили его организаторы.

«Гостей ждут встречи с писателями и поэтами, театральные и музыкальные постановки, знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории и культуре и, конечно, новые книги. Как всегда, на фестивале будут представлены издательства со всей России: от Калининграда до Владивостока», — цитирует сайт мероприятия председателя фестиваля, советника президента России Владимира Толстого.

С 18 апреля по 6 мая пройдет прием заявок от книжных издательств. Участие для них, кстати, бесплатное.

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Напомним, мероприятие ежегодно проводится на Красной площади, будучи приуроченным ко дню рождения Александра Пушкина и Дню русского языка.

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