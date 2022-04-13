Радио Maximum вручило мотоцикл самому быстрому и эрудированному слушателю

Фестиваль «Мотовесна-2022» обернулся для одного из гостей новым «железным конем».

В минувшие выходные, 8-10 апреля, в рамках фестиваля «Мотовесна-2022» радио Maximum определило победителя своей акции «Заведи свой мотоцикл на Maximum».

Две недели слушатели станции ловили в эфире пароль, который позволил им стать претендентами на главный приз — мощный внедорожный мотоцикл. В итоге были отобраны восемь финалистов. На фестивале они схлестнулись знаниями в викторине на тему авто-мото-спорта за звание победителя.

Самым быстрым и эрудированным оказался Алексей Шинкарчук из Москвы. Именно ему программный директор радио Maximum Андрей Андреев в торжественной обстановке вручил заветный приз. Как это было:

Добавим, что это уже второй сезон проекта «Заведи свой мотоцикл на Maximum» и второй «железный конь», нашедший своего хозяина.

больше по теме Опасная красотка: Настасья Самбурская открыла мотосезон Актриса оседлала железного коня в модном образе.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.