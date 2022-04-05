«Андрей Тарковский: про него и про кино»: в Москве открылась новая выставка

Посетители увидят личные вещи легендарного постановщика и его семьи.

5 апреля в Доме Любощинских–Вернадских (филиал Государственного литературного музея в Москве на Зубовский бульваре) открылась выставка «Андрей Тарковский: про него и про кино».

Она приурочена к памятной дате — 4 апреля культовому советскому режиссеру исполнилось бы 90 лет.

Выставка рассказывает об истории семьи Тарковских, раскрывает связи личной жизни мастера и его картин. В первом зале воссоздан мир детства и юности Андрея Арсеньевича: детские фотографии, книги, рисунки и игрушки, личные вещи родителей и бабушки. В становлении мастера важен и его творческий диалог с отцом — поэтом Арсением Тарковским. Аудиоинсталляция записей голосов обоих мужчин создает эффект их незримого присутствия на выставке.

Второй зал посвящен кинематографическому наследию режиссера, сообщается на сайте Литературного музея. Здесь представлены киноплакаты, эскизы костюмов и декораций, фотографии со съемок фильмов.

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Некоторые семейные фотографии и личные вещи Тарковского впервые представлены на юбилейной выставке. Добавим, что она будет открыта до 21 августа.

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