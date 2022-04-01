Волочковой пришлось отменить спектакль в Москве из-за конфликта с концертной площадкой

1 апреля у знаменитой балерины Анастасии Волочковой должен был состояться благотворительный спектакль в московском театрально-концертном зале «Академический». Однако, как стало известно за несколько часов до мероприятия, постановка переносится «по ряду технических причин».

«Я к большому своему и вашему сожалению не смогу выйти на сцену из-за неподготовленности организационных моментов со стороны Академии наук, — сообщила Волочкова в Telegram. — Во-первых, нам не дали зал накануне под генеральный прогон. А вы сами знаете, что у меня и клетка, и полотна — это номера, которые исполняются на высоте не менее восьми метров, и они требуют тщательной подготовки не в один день! Во-вторых, руководство академии в течение последних двух недель не выходили на связь, чтоб решить все организационные вопросы. В-третьих, моего технического директора сегодня с трудом пустили на площадку, чтобы проверить зал! В-четвертых, ни светом, ни проекторами для экрана площадка не обеспечила, а это абсолютно не профессионально с их стороны! И выяснилось это только сегодня!»

Но самым большим препятствием для спектакля Анастасия назвала тот факт, что проезд для разгрузки и заноса декораций в концертный зал оказался завален металлоломом. Фотографии груды мусора, на уборку которого потребуется несколько часов, балерина приложила к своему сообщению.

Волочкова осталась обескуражена и возмущена таким отношением концертной площадки. Ввиду перечисленных факторов она решила отменить спектакль и отказаться от сотрудничества с «Академическим». Пригласительные билеты, розданные зрителям, будут действительны для следующего выступления звезды, о котором балерина объявит позже.

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