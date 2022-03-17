Премия «Муз-ТВ» 2022 года будет перенесена на другую дату

Премия «Муз-ТВ» 2022 года перенесена на другую дату. Но все купленные билеты сохраняют свое действие, сообщили организаторы.

Шоу под названием «Новая эра» должно было состояться 3 июня, но каналу пришлось отказаться от этого числа. Новая дата будет объявлена позже в эфире, на сайте и в официальных аккаунтах «Муз-ТВ» в социальных сетях. Площадка мероприятия не поменяется — «ЦСКА-арена».

«Премия Муз-ТВ» — грандиозное событие для всей музыкальной индустрии, канала, артистов и миллионов зрителей по всей стране, которые всегда ждут незабываемое зрелищное шоу. Мы будем продолжать подготовку и сделаем все, чтобы церемония состоялась на должном уровне. Новая эра наступит вместе с «Муз-ТВ»!» — заверил генеральный директор телеканала Захар Бабин.

Напомним, организаторы шоу намерены столкнуть два разных поколения артистов — молодых звезд из Интернета и маститых певцов, обвешанных наградами. Будут ли она сражаться за заветные тарелки или победит дружба со множеством неожиданных музыкальных дуэтов? Это нам и покажет «Новая эра».

Ну а сильнейших артистов определит параллельное голосование зрителей и экспертов музыкальной индустрии.

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