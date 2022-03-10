В небоскребе Москва-Сити покажут интерактивный спектакль «Снежная королева»

20 марта в Москва-Сити на высотной смотровой площадке Panorama 360 пройдет интерактивный спектакль «Снежная королева», подготовленный Московским театром кукол.

Постановка интересна тем, что не только рассказчик, но и юные зрители являются ее участниками. Они помогут нарисовать и озвучить приключения главной героини, а также выйдут на сцену, чтобы принять участие в ключевых поворотах истории.

В тот же день артистка театра кукол Галина Кузнецова, которая участвует в спектакле, проведет мастер-класс для юных зрителей, которые хотят попробовать себя в роли кукольников и готовы учиться управлять марионетками.

Как сообщили в театре, с 17 по 23 марта на площадке Panorama 360 пройдет «Неделя куклы» — Театр кукол выставит самые разные модели своих персонажей с комментариями о том, как они оживают на сцене. Добавим, что сама площадка находится на 89-м этаже и имеет ресторан с панорамным видом на Москву.

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