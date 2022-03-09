Александр Цыпкин проведет творческую встречу в «Ночь театров»

27 марта весь мир будет отмечать День театра. К этому празднику в Москве пройдет акция «Ночь театров». Так Театр имени Ермоловой запланировал сразу две бесплатные творческие встречи для своих зрителей.

26 марта в 21 час на Новой сцене артист Егор Харламов расскажет о своей творческой деятельности за пределами театральной сцены. Он сам придумывает и создает мультипликационные и короткометражные фильмы. На встрече он поделится со зрителями, как снимает и продюсирует свои работы.

А в 23:30 на Большой сцене пройдет встреча с писателем Александром Цыпкиным и режиссером Талгатом Баталовым, которые недавно объединились, чтобы выпустить новый спектакль «(Не)Идеальный Че». Создатели постановки расскажут о своем новом творении и ответят на вопросы зрителей.

Напомним, по произведениям Цыпкина были сняты фильм «Про любовь. Только для взрослых» и сериал «Беспринципные».

Регистрация на оба мероприятия откроется в полдень 21 марта на сайте театра.

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