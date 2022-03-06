8 марта на входе ВДНХ будут раздавать цветы

Главный выставочный комплекс страны подготовил множество мероприятий для прекрасных дам и их спутников.

8 Марта посетительниц ВДНХ поздравят цветами.

У главного входа букетики будут раздавать волонтеры (с 10 до 13 часов), на площади Промышленности — всадники Кремлевской школы верховой езды (с 10 до 12 часов), а на «Робостанции» — робот Иван. Также подарки представительницам прекрасного пола преподнесут «Союзмультпарке».

Гостьи с именами Роза и Клара в этот день смогут бесплатно посетить центры «Космонавтика и авиация» и «Слово». А билеты в Музей Гаража особого назначения ФСО России и Дом музеев для женщин будут продаваться за полцены.

В выходные дни на ВДНХ пройдет множество мероприятий, посвященных женщинам.

7 марта

11:00-17:30 в Доме культуры — марафон латиноамериканских танцев, мастер-классы по ча-ча-ча, сальсе и кизомбе, выступления профессиональных танцоров;

11:00-21:00 в Музее Гаража особого назначения ФСО России – кинопоказы фильмов «Любовь и голуби» и «Королева бензоколонки»;

12:00 в Центре «Слово» — мастер-класс по древнерусской каллиграфии «Открытка к 8 Марта»;

13:00 в Музее кукол — экскурсии «Женский образ в истории»;

14:00 в Центре «Слово» — лекция «Древнерусские амазонки и другие героини русских сказаний»;

14:00-17:00 в «Медовом домике» — мастер-класс по изготовлению свечей из вощины;

16:00 в Музее кино – показ фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих», в 18:15 — фильма «Объяснение в любви».

8 марта

11:00-21:00 в Музее Гаража особого назначения ФСО России — кинопоказы фильмов «Самая обаятельная и привлекательная» и «Москва слезам не верит».

13:00, 15:00 и 17:00 в центре «Космонавтика и авиация» — бесплатные экскурсии «Время первых. Звездные женщины».

13:00 в Музее кукол — экскурсия «Женский образ в истории».

15:00-18:00 в Центре «Слово» — экскурсии «Слово — женщине», роль женщин в развитии грамотности и русской словесности в нашей стране.

15:30 в Музее кино – кинопоказ фильма «Волга-Волга», в 18:00 — фильма «Весна».

16:00 в Доме культуры ВДНХ – бесплатный концерт ансамбля Петра Востокова, посвященный 100-летию российского джаза.

20:00 в павильоне «Рабочий и колхозница» — бесплатный концерт инди-поп-проекта Темы Боронина и Мити Петрова.

7 и 8 марта в «Москвариуме» с 10:00 до 21:00 будет работать цветочная фотозона на фоне главного морского аквариума с акулами. На открытой гастроплощадке Restomarket с 11:00 до 20:00 состоится «Праздник весны», где можно будет попробовать блюда кухонь различных стран мира, послушать праздничный концерт и купить сувениры.

Подробный график мероприятий опубликован на сайте ВДНХ. Для некоторых из них требует предварительная регистрация.

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