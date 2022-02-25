«Не до юмора»: Гарик Мартиросян перенес концерт в Петербурге из-за ситуации на Украине

25 февраля знаменитый комик и юморист Гарик Мартиросян должен был выступить с концертом в Санкт-Петербурге. Однако 48-летний артист и его команда решили перенести шоу из-за событий в Украине.

«Я готовил большой концерт, приехал в Питер еще вчера, но из-за всего происходящего мы решили перенести концерт. Не до юмора. Дата переноса — 21 апреля», — сообщил Мартиросян в Instagram.

Он добавил, что купленные билеты будут действительны в новую дату. Если же она окажется неудобна зрителям, деньги за концерт можно вернуть у организаторов. Гарик поблагодарил своих поклонников за понимание. Комментарии под постами звезды отключены, так что осталось неизвестно, как питерские любителю юмора отреагировали на перенос концерта.

Напомним, 25 февраля второй день продолжается специальная операция России на Донбассе, объявленная президентом страны, как вынужденный шаг по защите россиян от внешней угрозы.

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