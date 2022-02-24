Бенедикт Камбербэтч получит именную звезду на Голливудской аллее славы

28 февраля в Лос-Анджелесе пройдет церемония открытия именной звезды на Голливудской аллее славы для британского актера Бенедикта Камбербэтча. Исполнитель роли современного Шерлока Холмса и Доктора Стрэнджа станет 2714-м человеком, которого увековечат в рамках знаменитого проекта.

Прямая трансляция церемонии пройдет на сайте Голливудской аллеи славы в 11:30 утра по Тихоокеанскому времени. Это будет 22:30 по Москве. На мероприятии выступят глава студии Marvel Кевин Файги и режиссер блокбастеров Джей Джей Абрамс.

«Номинант на «Оскар» Бенедикт Камбербэтч зарекомендовал себя как один из самых разносторонних актеров своего поколения, сыграв множество эмоционально обжигающих и сложных ролей, определяющих его творчество, — говорят организаторы. — Он является одним из самых ценных экспортных товаров Англии, и мы гордимся тем, что приветствуем его на Голливудской аллее славы.

Напомним, 45-летний актер номинирован на «Оскар» за свою роль в фильме «Власть пса». Картина, в свою очередь, получила номинацию на «Лучший фильм».

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