Названы даты проведения фестиваля «Кинотавр» в 2022 году

В 2022 году российский фестиваль «Кинотавр» вновь пройдет в Сочи в формате делового форума.

Заявленные даты проведения — с 13 по 20 сентября. Прием заявок на участие в конкурсных программах стартует 1 марта и продлится до 1 июня включительно.

Уже третий год подряд «Кинотавр» пройдет в сентябре, но зато офлайн — с соблюдением всех антиковидных норм. Основной площадкой фестиваля станет Зимний театр в Сочи. Представленная в прошлом году секция «Сериалы» вернется и в 2022-м. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Напомним, что это будет уже 33-й по счету «Кинотавр». Президентом фестиваля является известный продюсер Александр Роднянский.

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