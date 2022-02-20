День защитника Отечества в Москве отметят лекциями, спектаклями и концертами

23 февраля в Москве пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Среди них спектакли, кинопоказы, лекции и мастер-классы.

Так, в 10 часов утра музей-панорама «Бородинская битва» проведет программу «День русского солдата». Посетителей ждут лекции по истории Отечественной войны 1812 года, показ диафильма «Бородино» и различные исторические экспонаты.

В 12:00 усадьба Воронцово проведет онлайн-лекцию об исторических местах Москвы. Зрителям расскажут о великих полководцах, в честь которых названы станции метро, откуда берет название Сухарева башня, куда указывает Нахимовский проспект и многое другое.

В это же время Гончаровский парк и парк «Дубки» представят на своих страницах в соцсетях онлайн-выставку «Защитницы Отечества» — о женщинах, прославившихся в годы Великой Отечественной войны. Зрителям расскажут о Марине Расковой, Наталье Малышевой, Екатерине Зеленко, Лидии Литвяк и многих других, покажут посвященные им почтовые открытки, марки и плакаты.

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В 15:00 в мемориальной квартире Владимира Маяковского в Студенецком переулке состоится интерактивная программа «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо: письма, воспоминания, стихи».

А Музей обороны Москвы в этот день приглашает на программу «Несокрушимая и легендарная». Гостей ждут лекции о партизанском движении, выставка «Военная форма — лицо армии», детский мастер-класс и показ советского художественного фильма «Офицеры».

Тематические мероприятия расписаны на несколько дней, начиная с 20 февраля. Полный список событий и информация о том, как принять в них участие, опубликованы на сайте мэра Москвы.

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