Канал «Суббота!» поставил брекеты российским мостам

На мостах в российских городах появились гигантские 3D-зубы в брекетах. Конкретно на Крымском мосту в Москве, на мосту «Миллениум» в Казани и на Борском мосту в Нижнем Новгороде. Фотографии этой необычной акции быстро облетели местные паблики в социальных сетях.

Оказывается, эта 3D-реклама был создана телеканалом «Суббота!» для продвижения нового сериала «Моя любимая Страшко». По сюжету картины умная и скромная девушка в очках и брекетах устраивается работать в крупную косметическую компанию и влюбляется в своего начальника. Но заметит ли он ее на фоне модельных красоток?

Этот сериал является новым прочтением популярного во всем мире формата, который ранее выходил в России под названием «Не родись красивой».

Смотрите «Моя любимая Страшко» на канале «Суббота!» — по будням в 17:00.

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