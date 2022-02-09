Государственный исторический музей в Москве отмечает 150-летие

9 февраля Государственный Исторический музей в Москве — тот, что на Красной площади, — отмечает 150 лет со дня основания. По этому случаю учреждение собрало свои лучшие программы и подготовило ряд праздничных мероприятий. Причем их посещение — бесплатное.

Для посетителей подготовили самые интересные экскурсии, квесты и розыгрыши. Полное расписание мероприятий опубликовано в официальном сообществе музея «ВКонтакте», и оно растянулось с 9 по 13 февраля. Однако множество юбилейных событий пройдет в течение всего года.

Так, 28 февраля откроется выставка с новыми поступлениями, среди которых Рафаэлевский сервиз, созданный по приказу Александра II, серебряная скрыня Петра I, уникальная коллекция произведений императорского стеклянного завода.

С 1 марта откроется выставка «Рукотворная связь времен. Искусство ювелиров России». На ней будет представлено около 200 предметов, большая часть из которых демонстрируется впервые. Также весной будет подготовлена новая выставка «Петр I. Путешествия в Европу».

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