7 тысяч зрителей: финал третьего сезона «Маски» пройдет в Crocus City Hall

Третий сезон популярного музыкального шоу «Маска», который будет показан на НТВ весной 2022 года, завершится 1 мая грандиозным финалом, который пройдет в Crocus City Hall.

Для передачи это будет в новинку, ведь финалистам придется выступать не в телестудии, а перед семитысячным залом. Поклонники программы уже могут приобрести билеты на фееричное событие.

«С живыми зрителями в зале накал страстей достигает невероятных величин. А работа с огромной аудиторией — это дополнительная задача, которую мы приготовили для наших финалистов. К тому же зрители давно спрашивали у нас, как попасть на шоу и можно ли купить билеты. И в этом году мы решили провести финал в таком формате и дать возможность тысячам людей стать частью нашего шоу, — сказал генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн. — Мы очень ждем момента, когда семь тысяч человек в едином порыве будут кричать наше любимое: «Маску! Маску!»

Организаторы шоу обещают множество сюрпризов для участников «маскарада».

Добавим, что третий сезон проекта стартует на НТВ 13 февраля в 20:10. На сцену выйдут 14 новых «масок»: Анубис, Джокер, Дракон, Козерог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик и Пчела. В костюмах будут скрываться звезды российского шоу-бизнеса, которых предстоит отгадать по манере исполнения.

В жюри останутся Филипп Киркоров, Валерия, Тимур Родригез и Регина Тодоренко, имя пятого члена еще не названо.

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