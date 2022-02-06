Костюмы, залы, реквизит: в Великобритании открылся музей «Игры престолов»

Фанаты сериала могут прикоснуться к истории его создания и побывать в декорациях Семи королевств.

4 февраля в киностудии Linen Mill Studios, что расположена в британском районе Банбридж (Северная Ирландия) открылся музей сериала «Игра престолов».

Об этом киношники сообщили в Facebook, опубликовав фото с церемонии открытия, на которой присутствовали актеры Айзек Хемпстед-Райт (Бран Старк), Кристиан Нэрн (Ходор) и Натали Эммануэль (Миссандея). Вместо красной ленточки они «сломали цепи» на входе в экспозицию.

Гостям выставки представлены декорации большого зала в Винтерфелле, трон Дейенерис Таргариен из драконьего камня и множество другого реквизита и оружия, задействованного в съемках фэнтезийной саги.

Создатели сериала выставили напоказ костюмы, концепт-арты и ранние дизайны персонажей – от задумки до экранного воплощения. Зрители могут полностью окунуться в атмосферу Семи королевств. Как это выглядит – показано в промо-ролике, выпущенного проектом.

У музея также появился собственный сайт, на котором стартовала продажа билетов. А тут как раз и Великобритания начала смягчать «ковидные» ограничения.

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