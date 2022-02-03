Олимпийские игры – 2022: где и когда смотреть церемонию открытия

4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры 2022 года. Они пройдут в китайском городе Пекине, где уже собрались спортсмены со всей планеты.

Церемонию открытия соревнований в прямом эфире покажет канал «Россия 1», начало трансляции — в 15:00 по Москве. Комментатором выступит Дмитрий Губерниев.

Российские спортсмены снова поехали на главное спортивное соревнование планеты под флагом ОКР, вместо гимна они используют мелодию из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Чайковского. Наша страна представила 213 борцов за медали, которые будут выступать во всех видах программы.

Напомним, зимняя Олимпиада завершится 20 февраля. Затем, с 4 по 13 марта, пройдет Паралимпиада. Читайте новости о наших спортсменах на сайте Teleprogramma.pro.

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