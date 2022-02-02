Для Премии Муз-ТВ в 2022 году наступит новая эра

«Динозавры» сцены так просто не уступят свое место поющим блогерам.

Церемония вручения наград «Премия Муз-ТВ – 2022» состоится 3 июня на «ЦСКА-арене» в Москве. Организаторы обещают, что грандиозное событие вновь впечатлит зрителей своим масштабом и зрелищностью.

В 2022 году оно пройдет под слоганом «Новая эра». По задумке, шоу-бизнес вступил в новую эпоху, когда маститые и заслуженные артисты вынуждены делить сцену молодыми с поющими блогерами, которые пришли к славе буквально за несколько месяцев. Будут ли эти две группы сражаться за внимание аудитории или взорвут эфир неожиданными тандемами?

Динозавры шоу-бизнеса и их еще не вылупившиеся потомки — это противостояние заложено и в визуальную концепцию премии.

«Самое главное качество Премии Муз-ТВ в том, что она настоящая, живая и, на самом деле, отражает положение вещей в шоу-бизнесе, — говорит ее бессменный режиссер Олег Боднарчук. — В прошлом году мы заметили, что появилось два поколения, которые все-таки кое о чем спорят. Премия единственная в шоу-бизнесе открыла этот «ящик Пандоры» и назвала вещи своими именами. Мы понимаем, что этой темы нам уже не избежать и в следующем году предлагаем расставить все точки над «і». На наш взгляд, выбранная концепция заинтригует зрителей и продлит резонанс прошлой премии».

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В марте зрителям объявят, кто будет вести премию в этом году. А в апреле будет составлен список номинантов и запустится зрительское голосование, наравне с голосованием экспертов. Результаты мнений профессионалов музыкальной индустрии будут пропорционально суммированы со зрительскими, и 3 июня на Премии Муз-ТВ звезды получат заветные тарелки.

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