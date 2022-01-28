Поклонникам Тарковского: в Москве пройдет выставка о съемках фильмов режиссера

С 31 января по 28 февраля в Российской государственной библиотеке искусств пройдет выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения культового режиссера Андрея Тарковского.

Она будет посвящена Нелли Фоминой — художнику по костюмам, работавшей с Тарковским на протяжении десяти лет. В частности, она приложила руку к созданию таких лент, как «Солярис» (1972), «Зеркало» (1974) и «Сталкер» (1979).

Экспозиция представит редкие фотографии со съемочных площадок режиссера и эскизы костюмов. Сама Фомина вспоминала, что работать с Тарковским было очень сложно, но и интересно. Режиссер очень внимательно относился к костюмам, считая их важной частью киноповествования. Многие наряды создавались с нуля, причем постановщик хотел видеть обношенные вещи, а не одежду «с вешалки».

«Тарковский не отпускал Фомину со съемочной площадки, требовал быть готовой в любую минуту подправить костюм актера, и часто Нелли Фомина брала с собой фотоаппарат и фиксировала съемочные процессы, которые сегодня можно увидеть на фотографиях у нас», — рассказали организаторы выставки ТАСС.

Добавим, что работа костюмера в фильмах Тарковского оказалась настолько интересной, что Фомина даже выпустила о ней книгу. Издание вышло в Лондоне в 2015 году.

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