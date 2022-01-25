На ВДНХ отметят день рождения Владимира Высоцкого

В 2022 году легендарному артисту исполнилось бы 84 года.

25 января поклонники Владимира Высоцкого отмечают день рождения культового барда. В 2022 году актеру, поэту и музыканту исполнилось бы 84 года.

В этот день на ВДНХ будут звучать песни Высоцкого, а в павильоне «Рабочий и колхозница» пройдет музыкальный квартирник, посвященный легендарному советскому исполнителю. Начало в 20 часов.

А 29 января в Музее кино на ВДНХ (павильон № 36) будет показан фильм «Вертикаль», который принес артисту всесоюзную славу, а также пройдет интерактивная лекция «Высоцкий — Говорухин: дружба длиною в жизнь». Зрителям расскажут о творческих взаимоотношениях актера и режиссера и покажут ряд артефактов со съемок «Вертикали».

Добавим, что ко дню рождения Высоцкого киностудия «Мосфильм» опубликовала несколько архивных фотографий и документов, рассказывающих о карьере барда в кино.

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