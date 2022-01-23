«Чувствуешь радость Робинзона Крузо»: Собчак побывала на острове пингвинов в Аргентине

Популярная российская журналистка Ксения Собчак побывала со своим мужем на острове пингвинов около самого южного города Земли – Ушуае, что в Аргентине.

Судя по посту, который написала после этой поездки звезда, туристическое место ей не очень понравилось. Собчак отметила, что гостей туда заманивают обещаниями прикоснуться к жизни пингвинов и понаблюдать за ними в дикой природе. Но по факту это удовольствие стоит туристу 20-минутного вояжа на резиновой лодке по огромным волнам с «отбиванием» внутренних органов, а затем прогулки по абсолютно «лысому» острову в компании ветра и дождя.

«Ты один на один с пронизывающим ветром, дождем, и… кричащими пингвинами. Дрожащими от холода губами, на пятой минуте лицезрения кричащих птиц, задаешь вопрос экскурсоводу: «А когда вернется шлюпка?» Ответ не радует: «Через полтора часа», — пишет Ксения в Instagram. — Через час ты знаешь все детали пингвиньей жизни, куда и как они откладывают яйца, и как охраняют гнезда, но перестаешь чувствовать конечности. Вокруг сильно воняет пингвиньими какашками. Время идет медленно. Через полтора часа видя вдалеке резиновую шлюпку ты чувствуешь радость спасенного Робинзона Крузо. Это полное погружение в атмосферу фильма «Выживший» в ремиксе с «Птицами» Хичхока».

Кроме замерзших конечностей, Собчак вынесла для себя из этой поездки, что пингвины похожи разжиревших чаек, а в отпуске стоит избегать групповых экскурсий. На одном из выложенных звездой роликов видно, как она по-птичьи кричит, пытаясь выразить свое недовольство.

В конце поста Ксения Анатольевна иронично отметила, что за все нехорошие поступки в этой жизни, в следующей она может быть наказана перерождением в пингвина в Ушуае.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.