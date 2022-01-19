«Грэмми» переехала в Лас-Вегас: стала известна новая дата проведения музыкальной премии

Организаторы самой известной в мире музыкальной премии «Грэмми» назвали новую дату проведения церемонии награждения в 2022 году. Предыдущая — 31 января — была отменена из-за новой волны коронавируса.

Как сообщается на сайте мероприятия, оно пройдет 3 апреля на площадке MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе. Это будет первый раз, когда «Грэмми» пройдет в мировой столице казино. Ранее премия базировалась в Лос-Анджелесе.

Прямая трансляция пройдет с 20:00 до 23:30 по местному времени, то есть с 4:00 до 7:30 по Москве. Комик Тревор Ноа из передачи The Daily Show вернется в качестве ведущего церемонии.

Напомним, что это будет уже 64-я премия «Грэмми». На ее сайте уже есть список номинантов 2022 года.

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