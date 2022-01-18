Названы даты проведения фестиваля «Спасская башня» в 2022 году

В конце лета 2022 года на Красной площади пройдет традиционный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня». Это будет его юбилейное — 15-е мероприятие.

Даты проведения назначены с 26 августа по 4 сентября, сообщается на сайте события.

Напомним, что в 2021 году фестиваль собрал на Красной площади оркестр в 1200 музыкантов и 29 коллективов (военные оркестры, почетные караулы, конники) из России, Белоруссии, Греции, Мексики и Катара. Также в концерте приняли участие «Хор Турецкого» и фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, исполнивший песню «Любимый город» на русском языке. Финалом всему действу стал грандиозный салют.

«Всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей», — говорит о «Спасской башне» президент Владимир Путин.

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