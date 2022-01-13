Стартовал кастинг в новое развлекательное шоу НТВ «Страна талантов»

В 2022 году на канале НТВ выйдет новое оригинальное развлекательное шоу «Страна талантов». Одаренные люди из всех уголков России, занимающиеся народным творчеством, получат возможность показать свои умения всей стране.

«2022 год в России объявлен годом народного искусства, поэтому мы вновь решили удивить и порадовать зрителей и запустить новый оригинальный формат. Народное творчество разнохарактерно, уникально, богато различными жанрами и, конечно, талантами. Будет очень интересно!» — говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Победитель проекта получит приз в один миллион рублей. Но это в финале, а пока новое шоу объявило о старте кастинга. В проект приглашаются авторы-исполнители, вокалисты, музыканты и танцоры, а также творческие коллективы всех возрастов.

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Чтобы принять участие в отборе конкурсантов, нужно заполнить заявку на сайте компании «ВайТ Медиа», записать и прислать видео с рассказом о себе и демонстрацией своего искусства.

В программе будет восемь отборочных выпусков, в каждом из которых победители получат по 100 тысяч рублей и билет в финал. Ведущим проекта станет актер и музыкант Алексей Воробьев, который сам когда-то начинал с народного творчества.

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