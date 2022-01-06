«Грэмми-2022» перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса

Музыкальную премию «Грэмми» 2022 года отложили на неопределенный срок. Торжественное мероприятие должно было пройти в Лос-Анджелесе 31 января, но из-за роста числа заболевших CoViD-19 организаторы решили перенести его.

«После тщательного рассмотрения и анализа с участием официальных лиц города и штата, экспертов в области здравоохранения и безопасности, сообщества артистов и наших многочисленных партнеров Академия звукозаписи и канал CBS отложили 64-ю ежегодную церемонию вручения наград «Грэмми», — говорится в официальном заявлении на сайте премии. — Здоровье и безопасность членов нашего музыкального сообщества, живой публики и сотен людей, которые неустанно трудятся над созданием нашего шоу, остаются нашим главным приоритетом».

Новую дату проведения церемонии награждения пообещали объявить в ближайшее время.

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Как отметили организаторы, риски сопряжены с появлением нового штамма вируса «омикрон». Из-за него в Америке отменилось уже множество массовым мероприятий, которые ранее вполне могли бы пройти в приспособившихся к пандемии Штатах.

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