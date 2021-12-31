В Петербурге откроют сквер имени Андрея Мягкова

Знаменитого актера увековечат в его родном городе.

В Санкт-Петербурге появится сквер имени народного артиста РСФСР Андрея Мягкова.

Имя знаменитого актера присвоят зеленой зоне на улице Ивановской в Невском районе. Там, в доме № 36, жила семья Мягковых после войны.

Об этом сообщает MK.ru, со ссылкой на члена топонимической комиссии города, депутата местного заксобрания Алексея Цивилева.

Издание добавляет, что необходимое условие того, чтобы скверу присвоили имя человека, — это наличие у персоны ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. У Мягкова как раз имеется такая награда.

Напомним, актер ушел из жизни в феврале 2021 года в возрасте 82 лет. Он уроженец Ленинграда, пережил блокаду города. Мягкова помнят по культовым советским фильмам «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж», «Жестокий романс» и многим другим.

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