Юрий Куклачев запустил новогоднее представление «Мяугли»

26 декабря в Москве, в концертном зале «Измайлово» стартует показ новогоднего шоу Театра Юрия Куклачева «Мяугли».

Сам народный артист России и 50 его пушистых питомцев покажут юным зрителям зимнюю сказку с летним настроением. По сюжету, на острове Мяугли добрая фея и веселый клоун охраняют волшебный артефакт. Но тут приплывают злые пираты и похищают магическую вещь, правда, они тут же расплачиваются за свою наглость, превращаясь в сосульки. Финал у истории, конечно же, будет хороший, и в конце всех ждет большой кошачий карнавал.

Создатели добавили в шоу спецэффекты с лазерами, дымом и видеоартом. Хотя самым главным угощением остаются трюки, выполняемые дрессированными кошками, в том числе сальто.

Кроме спектакля, зрителей ждут еще мастер-классы от цирковых артистов по жонглированию, фокусам и пантомиме. И, конечно же, какое новогоднее шоу без Деда Мороза?

Показы будут проходить каждый день с 26 декабря по 8 января. В некоторые дни – по два представления.

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