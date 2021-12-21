Гигантский медальон ведьмака появился в сибирском горнолыжном курорте

Акция приурочена к выходу второго сезона фэнтези-сериала с Генри Кавиллом.

20 декабря компания Netflix опубликовала ролик из холодной Сибири, где среди снегов появился огромный символ с головой волка, похожий на медальон главного героя сериала «Ведьмак».

25-метровый в диаметре барельеф вылеплен в снегу, его можно хорошо рассмотреть с канатной дороги. Не трудно догадаться, что его появление посвящено выходу второго сезона сериала, который состоялся 17 декабря.

«Сибирь, кажется, ведьмак у вас кое-что оставил. Кто сможет отправить обратно?» — в штуку подписал ролик от Netflix.

Как сообщает РИА Новости, такой арт-объект появился в поселке Шерегеш Кемеровской области. Это горнолыжный курорт, посетители которого, поднимаясь наверх по канатной дороге, теперь смогут наблюдать, как внизу проплывают снежные склоны, ели и большой привет от ведьмака и Netflix.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.