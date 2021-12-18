В 2022 году выйдет комикс про Данилу Багрова из фильма «Брат»

В 2022 году российское издательство комиксов Bubble («Майор Гром») выпустит сборник по фильму «Брат» — и история про Данилу Багрова.

Комикс будет посвящен к 25-летию фильма. Об этом 18 декабря сообщил главный редактор издательства Роман Котков на фестивале Bubble Comics Con, который проходит в Москве..

«Мы не могли остаться в стороне. Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — цитирует Котков ТАСС.

Напомним, что фильм Алексея Балабанова «Брат» вышел в 1997 году. Главные роли в нем и его не менее культовом сиквеле сыграли Сергей Бодров-младший и Виктор Сухоруков. Обе картины практически полностью разобраны на цитаты. Вдобавок, у каждой собран очень атмосферный саундтрек из хитов русского рока.

Добавим, что 18 декабря на том же мероприятии выступил британский актер Том Фелтон, звезда фильмов о Гарри Потере.

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