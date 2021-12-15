«В атмосфере Большого театра или Ла Скала»: Навка рассказала о новом шоу «Лебединое озеро»

Костюмы артистов весят несколько килограммов, но исполнители буквально летают в них.

С 25 декабря 2021 года по 8 января 2022-го в московском «Мегаспорте» почти каждый день (иногда и по два раза) будет показано новое ледовое шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

В новом интервью известная фигуристка отметила, что не собирается конкурировать со знаменитым балетом, но жанр спектакля на льду открывает новые грани в представлении культовой постановки.

Например, спортсмены на коньках могут реально летать по площадке. «Сказка наяву» достигается также с помощью современных технологий, света и шикарных костюмов.

«Создание костюмов — это отдельная вселенная. Нюансов достаточно. Например, многие образы делаются из более тяжелых тканей, чтобы придать дополнительную плавность движениям фигуристов. Специально костюмы никто не взвешивал, но по ощущениям — не меньше нескольких килограммов. Прибавляют веса полетные пояса, ремни и всевозможные приборы. В шоу около 80 костюмов, работа над ними продолжалась два года», — поделилась Татьяна с Teleprogramma.pro. «Мне кажется, что люди, придя на «Лебединое озеро», окажутся в атмосфере Большого театра или театра Ла Скала. Все наряды — дорогие в производстве, сложные технологически — они адаптированы для фигурного катания, прыжков и полетов».

Навка добавила, что еще один элемент ледовых шоу — это быстрое переодевание артистов. Сама она, не снимая коньков, умудряется переодеваться за 40 секунд.

Напомним, что бессменным партнером звезды в ее постановках является Петр Чернышев. Также в «Лебедином озере» задействована 7-летняя дочь Татьяны — Надежда Пескова. Вместе с ними на льду появятся Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас, Татьяна Розанова, Алексей Полищук и другие известные фигуристы.

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