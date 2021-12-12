«Нужен готовый к экспериментам коллектив»: Собчак предложила бесплатно провести корпоратив

Популярная ведущая ищет подходящую компанию, с который сможет снять крутое видео для YouTube.

Ксения Собчак готова бесплатно провести новогодний корпоратив. Если организаторы мероприятия дадут снять его для нового выпуска YouTube-шоу звезды.

«Если вы и ваш трудовой коллектив собираетесь на корпоратив и ищете ведущего, у меня для вас есть хорошая кандидатура. Приеду лично в ваш город и проведу его совершенно бесплатно! Более того, мы поможем сделать его крутым, классным, все снимем, смонтируем и покажем на канале перед самым Новым годом. От вас нужно только хорошее настроение и открытый, готовый к экспериментам коллектив», — объявила Ксения в Instagram 12 декабря.

Предложения о сотрудничестве звезда ТВ и Интернета ждет на почту вместе с коротким рассказом о приглашающей компании. Если бизнесмены выполнят его в формате видео, у них появится больше шансов пригласить к себе знаменитую ведущую.

Будет интересно, если Собчак выберет маленькую фирму где-нибудь в провинции.

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